الكشف عن درون صغير بقدرات فائقة

كشفت شركة "Impossible Aerospace" الأمريكية عن طائرة "US-1" المسيرة بقدرات تفوق منافساتها من الدرونات الصغيرة.

وزودت هذه الطائرة بأربعة محركات مروحية كهربائية، وأهم ما يميزها هو قدرتها على التحليق العمودي، والطيران لأكثر من ساعتين، أي أكثر بأربع أو خمس مرات من الدرونات المشابهة التي تحلق دون توقف لـ 25 أو 30 دقيقة.

ويشير مطورو هذه الطائرة إلى أن محركاتها الفريدة تمكنها من قطع مسافة 75 كلم تقريبا، وبسرعة تصل إلى 67 كلم/ساعة، فضلا عن احتوائها على مستشعرات GPS وأجهزة إرسال واستقبال لتحديد المواقع، ويمكن تزويدها بكاميرات حرارية وكاميرات فيديو صغيرة للمراقبة.

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أما إمكانية التحليق لفترة طويلة، فتوصل إليها المطورون بفضل العناصر الخفيفة والمتينة التي صنع منها هيكل الطائرة، والبطاريات المتطورة التي تعمل بتقنيات مشابهة لتلك الموجودة في بطاريات سيارات تسلا الكهربائية.

المصدر: فيستي