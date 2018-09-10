لأول مرة.. قارب موجه صغير يعبر المحيط الأطلسي!

احتفلت شركة "Offshore Sensing AS" النرويجية بنجاحها الكبير، بعد أن تمكن قارب صغير موجه أنتجته من عبور المحيط الأطلسي وإنجاز خطوة هي الأولى من نوعها في العالم.

بدأ القارب الذي يحمل اسم "SB Met" رحلته من نيوفندلاند الكندية، في 7 يونيو الفائت، واستطاع عبور 3000 آلاف كيلومتر تقريبا، ووصل إلى الجهة المقابلة من المحيط الأطلسي، في 26 أغسطس الماضي.

وبهذه الخطوة، أصبح "SB Met" أول قارب موجه صغير يستطيع عبور المحيط الأطلسي بنجاح، بعد أن تم تسجيل 20 محاولة فاشلة لقوارب أخرى من قبل، ضاعت في مياه المحيط أو غرقت أو علقت في شباك سفن الصيد الكبيرة.

#worldrecord - First atlantic crossing by an unmanned surface vehicle.

The SB Met has made it across and we are very proud of her. She is the first ever unmanned surface vehicle to complete an Atlantic crossing. After 80 days at sea she has finally arrived at the finish line. pic.twitter.com/kB2a823p1V — Offshore Sensing AS (@offshoresensing) 27 августа 2018 г.

المصدر: لايف. رو