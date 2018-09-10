لأول مرة.. قارب موجه صغير يعبر المحيط الأطلسي!
احتفلت شركة "Offshore Sensing AS" النرويجية بنجاحها الكبير، بعد أن تمكن قارب صغير موجه أنتجته من عبور المحيط الأطلسي وإنجاز خطوة هي الأولى من نوعها في العالم.
بدأ القارب الذي يحمل اسم "SB Met" رحلته من نيوفندلاند الكندية، في 7 يونيو الفائت، واستطاع عبور 3000 آلاف كيلومتر تقريبا، ووصل إلى الجهة المقابلة من المحيط الأطلسي، في 26 أغسطس الماضي.
Testing new improvements on @offshoresensing#Sailbuoy@plocan#testsitepic.twitter.com/AEPxVCOo1g— Carlos Barrera (@GliderPLOCAN) 16 июня 2017 г.
وبهذه الخطوة، أصبح "SB Met" أول قارب موجه صغير يستطيع عبور المحيط الأطلسي بنجاح، بعد أن تم تسجيل 20 محاولة فاشلة لقوارب أخرى من قبل، ضاعت في مياه المحيط أو غرقت أو علقت في شباك سفن الصيد الكبيرة.
#worldrecord - First atlantic crossing by an unmanned surface vehicle.— Offshore Sensing AS (@offshoresensing) 27 августа 2018 г.
The SB Met has made it across and we are very proud of her. She is the first ever unmanned surface vehicle to complete an Atlantic crossing. After 80 days at sea she has finally arrived at the finish line. pic.twitter.com/kB2a823p1V
المصدر: لايف. رو