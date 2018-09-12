"علي".. أول عاصفة تضرب بريطانيا وإيرلندا!

كشفت قائمة أسماء أقوى أنظمة الطقس لهذا العام أن "علي" سيكون اسم أول عاصفة تضرب بريطانيا وإيرلندا هذا الشتاء.

وتشمل أسماء عواصف 2018/2019، التي أعلن عنها مكتب الأرصاد الجوية (Met Office) وMet Eireann، مجموعة من الأسماء بما في ذلك، بروناج وكالوم وديدري، في حين أن فصل الشتاء المضطرب قد يشهد وصول: تريستان وفيوليت ووين.

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ويعتبر هذا العام الرابع الذي تدير فيه وكالات الأرصاد الجوية أسماء نظم العواصف، حيث تأمل في زيادة الوعي بالطقس القاسي قبل وقوعه.

وتهدف الأسماء البالغ عددها 21 اسما، والتي تم تجميعها من الاقتراحات العامة، إلى عكس ثقافة وتنوع بريطانيا وإيرلندا.

وتتخطى قائمة أبجدية الأسماء أحرف: Q وU وZ وY وZ، لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسمية العواصف.

وبهذا الصدد، قال ديريك ريال، من مكتب الأرصاد الجوية: "لقد أثبتت تسمية العواصف القدرة على زيادة الوعي بالطقس القاسي في بريطانيا، وتوفير رسالة هامة للجمهور ودفع الناس بشكل حاسم إلى اتخاذ إجراءات لمنع الأذى لأنفسهم أو لممتلكاتهم".

المصدر: ديلي ميل