خبيرة: أعداد البطاريق في تناقص!

أعلنت أبرز خبيرة روسية في طيور البطريق، أن أعداد هذه الطيور في تناقص، ولكنها غير مهددة بالانقراض.

وقالت الخبيرة أولغا روزدينا: "يلاحظ تناقص أعداد جميع أنواع البطريق، ويبقى وضع البطريق الملكي والإمبراطوري أفضل من بقية الأنواع. ولكن هذا بالطبع ليس انقراضا، فأعداد البطريق كبيرة وتصل إلى ملايين".

إقرأ المزيد

وأضافت روزدينا، أن تقلص أعداد البطاريق يرتبط بذوبان الجليد في المنطقة الساحلية من القارة القطبية الجنوبية. علاوة على أن التغيرات المناخية يرافقها تغير اتجاه التيارات في محيطات النصف الجنوبي للكرة الأرضية وبالتالي احتياطي الأسماك. أي في هذه الحالة تختلط مناطق صيد البطريق.

وتتابع روزدينا حديثها قائلة: "بطريق آديلي كثير العدد بما فيه الكفاية. بالطبع إذا كان عدده بضعة مئات وتقلص إلى النصف عندها يمكن اعتبار الوضع خطرا فعلا، ولكن عندما يكون هذا العدد بالملايين، فإن المتبقي من البطريق سيبقى حيا ويتكاثر".

وحسب قولها، فإن أضعف أنواع البطاريق في هذه الظروف الحالية هو بطريق هومبولت الذي يعيش في المناطق الساحلية لبيرو والأرجنتين وتشيلي، على الرغم من أنه يتكاثر جيدا في حدائق الحيوانات.

المصدر: نوفوستي