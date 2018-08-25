مشاهد فريدة.. سلطعون البحر "يخدع" الحيوانات المفترسة!

صور علماء جامعة نلسون مانديلا في بورت إليزابيث بجنوب إفريقيا في جزر فوكلاند شريط فيديو لمعركة بين البطاريق وسلطعون البحر.

ووجه العلماء عدساتهم إلى 38 بطريقا للحصول على معلومات مفصلة عن حياتها وسلوكها عند البحث عن فريسة. هذه الطيور تبحث عادة عن فريسة سهلة المنال، كأسماك صغيرة وسلطعونات الكريل الأصغر منها حجما بحوالي 13 مرة.

واكتشف العلماء أن السلطعون لا يستسلم من دون معركة، ويدافع عن نفسه بكماشاته، أو يتجمع في قطيع لمنع بقاء الضحية وحيدة وجها لوجه مع "المعتدي"، وعادة ما ينجح في ذلك.

أما البطاريق فأحجامها في هذه المناطق أصغر من حجم البطريق الإمبراطوري فقط، ويمكنها السباحة تحت الماء بسرعة 36 كيلومترا في الساعة، وهي بذلك أسرع من جميع أنواع البطاريق الأخرى.

المصدر: نوفوستي