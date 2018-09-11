شركة الطائرات الروسية الموحدة تحصل على طائرة فاخرة جديدة

صرح ناطق باسم معرض الطائرات البرمائية بأن وفد شركة الطائرات الموحدة وصل إلى مدينة غيلينجيك الروسية، حيث تعرض طائرة جديدة هي "تو-204-300-100".

وأوضح الناطق أن تلك الطائرة صنعتها شركة "أفياستار" الروسية بطلب من الديوان الرئاسي الروسي في إطار الطلبية الحكومية التي تقدر بـ1.95 مليار روبل، والاتفاقية الموقعة في 28 نوفمبر عام 2014، بين شركة الطائرات الموحدة والديوان الرئاسي.

russianplanes.net, Роман Галков

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وتعد "تو-204-300-100" التي انضمت إلى تشكيلة أسطول الطائرات الرئاسية والحكومية، طائرة هجينة تجمع بين مواصفات طائرتي "تو-204-300" و"تو-204-100".

وحققت الطائرة أول طلعة جوية لها، في 20 أغسطس عام 2016. وهي أثقل من "تو-204-300-100" حيث بلغ وزنها 59.9 طن مقابل 57.5 طن لـ"تو-204-300-100". وبلغت حمولتها القصوى 18 طنا. كما بلغ مدى تحليقها 6.2 ألف كيلومتر مقابل 6.6 ألأف كيلومتر لنظيرتها. وفي الطائرة 3 صالونات بدرجات راحة وخدمات متفاوتة، وتتسع لـ 94 راكبا.

المصدر: سلاح روسيا