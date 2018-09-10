ابتكار تقنية قادرة على تنظيف المحيط الهادئ خلال سنوات معدودة (فيديو)

أطلق العلماء مشروعا جديدا لتنظيف مياه البحار من القمامة والمخلفات البلاستيكية، يعتبر الأول من نوعه من حيث الكفاءة والسرعة في الأداء.

وتستخدم تقنية "Ocean Cleanup" أنبوبا طويلا (600 متر)، يلتف حول البقعة المستهدفة ويلتقط كل ما بداخلها من مخلفات وأوساخ.

كما تتميز التقنية الجديدة عن سابقاتها، بسرعتها وكفاءتها العاليتين في تنظيف مساحات واسعة من البحار والمحيطات في وقت قياسي، إذ إنها قادرة على تنظيف مساحة تعادل ضعفي ولاية تكساس في خمس سنوات فقط.

وتم الإطلاق التجريبي للتقنية، في 8 سبتمبر الجاري، لتنظيف مياه خليج سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة. وفي المرحلة القادمة، يخطط العلماء لإطلاق السفن المشغلة للتقنية نحو المحيط الهادئ، للقيام بأضخم مهمة تنظيف في التاريخ، تستهدف قرابة 1.8 تريليون قطعة من القمامة والمخلفات البلاستيكية.

ويعود الفضل في الابتكار الثوري إلى رائد الأعمال الهولندي، بويان سلات، مؤسس ومدير شركة "Ocean Cleanup"، التي تحمل التقنية اسمها.

المصدر: RT