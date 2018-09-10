روسيا تدرس قعر خندق ماريانا بواسطة غواصة روبوت

تنوي مؤسسة البحوث الواعدة الروسية دراسة خندق ماريانا، بصفته أعمق الخنادق البحرية في العالم (عمقه نحو 11 ألف متر).

وتعتزم المؤسسة دراسة الخندق، العام المقبل، باستخدام غواصة "فيتياز" غير المأهولة ذاتية القيادة، ومحطة خاصة مخصصة للعمل في أعماق البحر يربطها سلك بسفينة تابعة لهذه المهمة.

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وقال ناطق باسم المؤسسة إن من المخطط وضع خرائط القعر والبحث عن تضاريس جديدة والتعرف عليها، وجمع المعلومات المائية التقنية وأخذ عينات التربة في قعر خندق ماريانا.

وأضاف الناطق أن هذا المشروع سيساعد العلماء في تجربة تكنولوجيا تصميم غواصات روبوت، واستخدامها في أوضاع حرجة مثل التنقيب عن الهيدروكربونات (النفط والغاز) في أعماق المحيط المتجمد الشمالي ومنطقة القطب الشمالي واستخراجها، والتنبؤ بوقوع الزلازل في قعر البحار.

المصدر: نوفوستي