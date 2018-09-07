الجيش الروسي يتسلم رادارين طائرين مطورين

قال نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، إن القوات الجوية والفضائية الروسية تتسلم العام الجاري طائرتين مطورتين للإنذار الراداري المبكر من طراز "آ-50 أو".

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وذكر نائب وزير الدفاع أن الرادار الطائر المطور "آ-50 أو" يخصص لاكتشاف الأهداف الجوية والبرية والبحرية كبيرة الحجم، والتعرف عليها وتحديد هويتها وإرسال معلومات عنها إلى مراكز القيادة وتوجيه المقاتلات الصديقة إليها.

وكشف كريفوروتشكو عن أن اختبارات موازية تجري في الوقت الحاضر للرادار الطائر الجديد من طراز "آ-100". ومن شأن هذا الرادار أن يحل في المستقبل مكان الراداريْن الطائرين من طراز "آ-50" و"آ-50 أو".

يذكر أن الجيش الروسي سيتسلم العام الجاري طائرة "تو-142" المطورة لمكافحة الغواصات وطائرتي "بي-200" برمائيتين.

المصدر: زاشيشات روسيا