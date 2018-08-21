الجيش الروسي يتزود بنموذج عسكري من مروحية النقل "مي-26"

صرح مصدر في مصنع روستوف على الدون الروسي للمروحيات بأن مصنعه باشر بإجراء اختبارات تصميمية لمروحية "مي-26 تي 2 في" للنقل العسكري.

وأضاف المصدر أن نموذجا من تلك المروحية سيعرض في منتدى "الجيش-2018" الدولي الذي سيقام قريبا في ضواحي موسكو.

وأشار المصدر إلى أن النموذج العسكري للمروحية سيسلم بعد مشاركته في المعرض للجيش الروسي الذي سيختبره في مركز "تشكالوف" التابع لوزارة الدفاع.

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وجاء في بيان صحفي أصدرته شركة "مروحيات روسيا" أن النموذج العسكري يختلف عن نموذج المروحية الأساسي بتزويده بمنظومة حديثة من الأجهزة الإلكترونية اللاسلكية، من شأنها أن تبسط إلى حد بعيد قيادة المروحية، وتسمح بالتحليق والبدء في مناورة الهبوط بشكل أوتوماتيكي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قمرة القيادة تزودت بزجاج رقمي قائم على البلورات السائلة متعددة الوظائف، من شأنه بيان مواصفات المروحية والموقف الجوي.

وعلاوة على ذلك، فإن المروحية العسكرية حصلت على منظومة "فيتيبسك" التي تكتشف الدفاعات الجوية المعادية التي تشكل خطورة على المروحية وتمنعها من إطلاق الصواريخ إليها.

يذكر أن مروحية "مي-26" من تصميم مكتب "ميل". وبدأ إنتاجها على دفعات عام 1984. وتزود بمروحة رئيسية ثُمانية الريش، وخلفية مساعدة خماسية الريش، وبمحركي توربو يولد كل منهما قوة تفوق 11 ألف حصان.

ويمكن أن تنقل المروحية 82 مظليا بأسلحتهم وذخيرتهم. كما يمكنها نقل الشحنات بواسطة حمالة خارجية.

وتتميز "مي-26" بقدرتها على رفع 20 طنا من الحمولة، وتزود برافعة كهربائية قادرة على حمل 500 كيلوغرام. وتستخدم الطائرة أيضا لإجلاء المصابين أثناء الكوارث الطبيعية ولنقل المعونات الإنسانية وإطفاء الحرائق.

المصدر: سلاح روسيا