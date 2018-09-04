تصاميم إيلون موسك للصواريخ تعتمد على تكنولوجيا سوفيتية!

كشف ألكسندر مدفيديف، نائب المدير العام لمعهد "روس كوسموس" للعلوم أن تصاميم، إيلون موسك، في مجال الصواريخ المكوكية متعددة الاستخدام تعتمد على التكنولوجيا السوفيتية.

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وقال مدفيديف، وهو أحد كبار مصممي صاروخ "أنغارا" في مؤتمر علمي عقد في موسكو: "لا يمكنني السكوت أكثر وعدم السخرية. في الواقع جميع ما ينفذه إيلون موسك في مجال الصواريخ وأشكال المظلات ولد في بلدنا، والأمريكيون ينفذونه بنجاح. وإن ما نجح موسك في تحقيقه كان قد عرض من قبل علماء ومهندسين ومصممين من روسيا قبل عشرات السنين".

وأعلن إيلون موسك، مالك شركة "سبيس إكس"، في سبتمبر 2016، عن خططه بشأن استعمار المريخ، حيث خطط لتصميم صاروخ عملاق وأسطول من مركبات فضائية مكوكية تجوب الفضاء، وتنقل إلى الكوكب الأحمر في نهاية القرن حوالي مليون شخص. كما كشف أن هدفه الرئيس هو تأسيس مدينة ذاتية الحكم على المريخ، مستقلة تماما عن الأرض، تقوم بتلبية جميع احتياجاتها بنفسها.

المصدر: نوفوستي