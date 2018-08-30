لأول مرة..علماء يبتكرون "آلة الزمن"!

طوّر العالمان، بن تيبيت، من جامعة كولومبيا البريطانية، وديفيد تسانغ، من جامعة ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، أول نموذج رياضي في العالم لآلة الزمن.

ونشرت نتائج الاختراع الجديد في مجلة "IOPscience"، حيث يفترض أن تمكن آلة الزمن، التي ابتكروا نموذجا لها، من التنقل نحو الماضي والمستقبل وفقا للخبراء، الذين يصفون تلك الآلة بالموثوقة والقادرة.

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واستخدم العلماء نظرية النسبية لآينشتاين، لصنع نموذج رياضي نظري لآلة الزمن، أطلق عليها اسم "TARDIS"، وجاءت تسميتها من اسم آلة الزمن وسفينة الفضاء في مسلسل "Doctor Who" البريطاني.

ووفقا للعلماء، يحتاج الناس إلى الأخذ بحيثيات الأبعاد الأربعة للكون لإدراكه وعدم التعامل معه كمساحة ثلاثية الأبعاد، بحيث يمثل الزمن البعد الرابع، وهي الآلية التي تسمح للباحثين باعتماد البعد الزمني، وتطبيقه في جميع الاتجاهات التي يمكن الوصل إليها في الفضاء والوقت في انحناء الكون.

من جانب آخر، فمن المعلوم أنه من المستحيل "بناء" آلة الزمن واقعيا، على أساس نموذج "TARDIS"، لأن ذلك يتطلب، أولا العثور على نوع جديد من المواد القادرة على "تجاوز المسافة والزمن آنيا"، وهو ما لم يكتشف بعد.

المصدر: إزفيستيا