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علماء: الماعز تتفاعل مع أصحاب الأمزجة المرحة!

العلوم والتكنولوجيا

علماء: الماعز تتفاعل مع أصحاب الأمزجة المرحة!
imagebroker.com-© Lydie Gigerichova
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اكتشف علماء بريطانيون، أن حيوانات الماعز تمتلك قدرات جيدة في "قراءة" مزاج البشر، وتميز مشاعرهم المختلفة، وتفضل "التعامل" مع أصحاب الأمزجة المرحة.

ونشرت مجلة "Royal Society Open Science"، أن علماء جامعة كوين ماري، في لندن، أكدوا أن حيوانات الماعز لديها قدرة، مثل الحيوانات الأليفة المنزلية الأخرى كالكلاب أو الخيول، على الإحساس بشعور البشر وعواطفهم المختلفة.

وراقب العلماء حيوانات الماعز في إحدى المزارع الخيرية، في مقاطعة كينت، واتضح أن الماعز تتفاعل بشكل مختلف مع زوار المزرعة.

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ففي بعض الحالات كانت الماعز تتواصل بشكل إيجابي مع بعض زوار المزرعة، وفي حالات أخرى كانت تعرض عن التواصل معهم لأسباب مختلفة.

وتوصل الباحثون إلى استنتاج مفاده، أن تواصل الحيوانات مع البشر تؤطره أمزجة الناس أنفسهم. حيث كانت الحيوانات، تقترب من أصحاب الأمزجة المرحة المنفتحة، وتبتعد عن المتجهمين (أصحاب المزاج السيء).

وتبين أن حيوانات الماعز عند "قراءتها" لأمزجة الناس، تستخدم في ذلك نفس أجزاء الدماغ الموجودة لدى البشر، في تحليلها للمشاعر الإيجابية والسلبية.

المصدر: إزفيستيا

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