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اكتشاف قناع نادر من القرن السابع لحاكم المايا!

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف قناع نادر من القرن السابع لحاكم المايا!
Reuters
اكتشاف قناع نادر من القرن السابع لحاكم المايا!
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اكتشف علماء الآثار قناعا جصيا قديما يعتقد أنه يصور وجه حاكم المايا "Pacal the Great" (باكال الأعظم).

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وتتميز القطعة الأثرية الرائعة، التي تعود إلى القرن السابع، بأنها لا تشبه معظم الكنوز المكتشفة، حيث أنها تجسّد معالم الملك في شيخوخته، مع وجود خطوط التجاعيد واضحة.

وتولى باكال منصب الحكم في عمر الثانية عشر، بين عامي 615-683 ميلادي، حتى وفاته عن عمر يناهز الـ 80 عاما.

واكتشف علماء المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH)، القناع أثناء عمليات التنقيب في موقع Palenque الأثري، الذي يقع في ولاية Chiapas الجنوبية على الحدود مع غواتيمالا، في الغابة المكسيكية.

Reuters

وأوضح مدير المعهد، دييغو بريتو، أن القناع يصوّر معالم وجه الملك الحاكم "K'inich Janaab"، المعروف أيضا باسم "باكال الأعظم".

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وإلى جانب القناع، وجد الباحثون قطعا خزفية وعظاما مزخرفة وبقايا العديد من الحيوانات، بما في ذلك السحالي والسرطانات والسلاحف.

تجدر الإشارة إلى تقديم صندوق السفراء الأمريكيين للحفاظ على التراث، تمويلا قدره 500 ألف دولار لدعم الجهد البحثي في الموقع.

وفي السنوات الأخيرة، ظهرت العديد من الاكتشافات التي يمكن أن تساعد في دعم فهمنا لحضارة المايا، حيث وجد الباحثون دليلا على انهيار المجتمع بسبب فترة طويلة من الجفاف.

المصدر: ديلي ميل

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