تصدير سيارات ودراجات "كلاشينكوف" إلى الإمارات

وقعت شركتا "كلاشينكوف" الروسية و"Mawarid Holding" الإماراتية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المصنوعات المدنية.

وتقضي الاتفاقية الموقعة بينهما بأن تصدّر شركة "كلاشينكوف" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وسائل مواصلات كهربائية، وبخاصة دراجة " UM-1 " الكهربائية"، وسيارة "UV-4" الكهربائية.

وقالت نائبة مدير عام شركة "كلاشينكوف" لشؤون المبيعات للمصنوعات المدنية، أولغا بويتسوفا، إن شركتها عرضت دراجاتها وسياراتها من خلال المنتدى الدولي العسكري التقني "الجيش–2018"، الذي أقيم في الفترة من 21–26 أغسطس الجاري بضواحي موسكو.

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يذكر أن سرعة الدراجة الكهربائية " UM-1 " تصل إلى 100 كلم/س، ويمكنها قطع مسافة 150 كلم دون أن تشحن بطاريتها، أما سيارة "UV-4" الكهربائية، فتبلغ سرعتها القصوى 80 كيلومترًا في الساعة.

وكانت شركة "كلاشينكوف" قد أطلقت في مطلع العام الجاري دفعة خاصة للسيارات والدراجات الكهربائية، بطلب من هيئة النقل العام في بلدية موسكو، بغرض استخدامها أثناء إقامة مباريات "مونديال - روسيا 2018".

المصدر: سلاح روسيا