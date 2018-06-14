دراجات كلاشينكوف الكهربائية تنضم لشرطة مرور موسكو
RT Ria.ru
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تسلمت شرطة المرور في موسكو عشية افتتاح المونديال 30 دراجة كهربائية من طراز "إي- بولسار" و4 سيارات كهربائية من طراز "أوفوم".
وقامت شركة كلاشينكوف الروسية بتصنيع وسائل النقل الجديدة للشرطة في موسكو، للمساعدة في تنظيم وضمان الأمن خلال مونديال-2018، والذي يفتتح يوم 14 يونيو الجاري في موسكو.
وتستطيع الدراجات الكهربائية اجتياز الحواجز، ويمكنها أيضا أن تستخدم في مختلف الطرق والمتنزهات والحدائق.
أما سيارات "أوفوم" الكهربائية فهي مضادة للحريق وغير قابلة للاشتعال في حال وقوع حوادث مرور.
المصدر: زاشيشات روسيا
يفغيني دياكونوف
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