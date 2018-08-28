بوينغ: قد نطلق طائرات ركاب ذاتية القيادة وبطيار واحد

أعلنت بوينغ عن استثمارها الكبير في تكنولوجيا جديدة من شأنها صناعة ناقلات تجارية لا تحتاج إلى طيارَين، بل تكتفي بواحد فقط.

وأشار نائب رئيس بوينغ، ستيف نوردلاند، إلى التقنية التي يجري تطويرها بسرعة كبيرة، والتي تهدف إلى صناعة طائرات تكون قادرة على قيادة نفسها بنفسها.

وأكدت الشركة على ضرورة وجود طيار واحد في قمرة القيادة، حتى لو كان باستطاعة الطائرات قيادة نفسها، وخاصة مع بداية تجريب التقنية، في حال أطلقت بنجاح.

كذلك، أشارت إدارة الشركة إلى أن البداية ستكون من طائرات الشحن، قبل الوصول إلى طائرات الركاب. كما أضافت أن للتقنية المستحدثة ضرورات "استثمارية ومالية"، فيما يتعلق بتخفيض عدد طاقم الناقلات التجارية.

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وفي الوقت نفسه، تستهدف تقنية الطيران الذاتي شح سوق الطيران الدولي بأعداد الطيارين، وخاصة بعد توقع خبراء بازدياد هذا النقص الحاصل ليخلق 200 ألف شاغر وظيفي خلال السنوات العشر القادمة.

ولكن، ما يزال أمام التقنية الجديدة عقبات قضائية ورسمية عدة، قبل أن ترى الضوء بشكل حقيقي، إذ لا يمكن تجاهل حادثة تحطم الطائرة الألمانية في عام 2015، والتي ارتطمت بجبال الألب الفرنسية عندما كانت تطير بقيادة الطيار الآلي.

المصدر: إنديبيندنت