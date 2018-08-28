 
مباشر

بوينغ: قد نطلق طائرات ركاب ذاتية القيادة وبطيار واحد

العلوم والتكنولوجيا

بوينغ: قد نطلق طائرات ركاب ذاتية القيادة وبطيار واحد
You-Tube: Boeing
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpcq

أعلنت بوينغ عن استثمارها الكبير في تكنولوجيا جديدة من شأنها صناعة ناقلات تجارية لا تحتاج إلى طيارَين، بل تكتفي بواحد فقط.

وأشار نائب رئيس بوينغ، ستيف نوردلاند، إلى التقنية التي يجري تطويرها بسرعة كبيرة، والتي تهدف إلى صناعة طائرات تكون قادرة على قيادة نفسها بنفسها.

وأكدت الشركة على ضرورة وجود طيار واحد في قمرة القيادة، حتى لو كان باستطاعة الطائرات قيادة نفسها، وخاصة مع بداية تجريب التقنية، في حال أطلقت بنجاح.

كذلك، أشارت إدارة الشركة إلى أن البداية ستكون من طائرات الشحن، قبل الوصول إلى طائرات الركاب. كما أضافت أن للتقنية المستحدثة ضرورات "استثمارية ومالية"، فيما يتعلق بتخفيض عدد طاقم الناقلات التجارية.

إقرأ المزيد
تقنية جدلية.. الذكاء الاصطناعي يمنحك الجسد الذي تحلم به! (فيديو)

وفي الوقت نفسه، تستهدف تقنية الطيران الذاتي شح سوق الطيران الدولي بأعداد الطيارين، وخاصة بعد توقع خبراء بازدياد هذا النقص الحاصل ليخلق 200 ألف شاغر وظيفي خلال السنوات العشر القادمة.

ولكن، ما يزال أمام التقنية الجديدة عقبات قضائية ورسمية عدة، قبل أن ترى الضوء بشكل حقيقي، إذ لا يمكن تجاهل حادثة تحطم الطائرة الألمانية في عام 2015، والتي ارتطمت بجبال الألب الفرنسية عندما كانت تطير بقيادة الطيار الآلي.

المصدر: إنديبيندنت

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. رحلة صيد صيفية لبوتين على ضفاف نهر ينيسي