درون "الصياد" الروسي الثقيل يستعد لأول رحلة جوية

صرح مصدر في صناعة الطائرات الروسية على هامش منتدى "الجيش-2018" بأن أول رحلة جوية لدرون روسي ثقيل من طراز "الصياد"، ستجري، في سبتمبر المقبل.

وأوضح المصدر في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية أن رحلة الدرون ستنحصر في تحقيق سلسلة من الوثبات على مدرج المطار، حيث يصعد الدرون إلى ارتفاع بضعة أمتار عدة مرات، ثم يهبط على الأرض، ما سيسمح باختبار أنظمة التحكم به.

أما الرحلة الجوية الحقيقية لـ"الصياد" فيتوقع أن تتحقق عام 2019.

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وقد ظهرت معلومات أولى عن تصميم الطائرة الروسية الثقيلة من دون طيار عام 2012، حيت أفادت وسائل الإعلام بأن وزن الطائرة يبلغ 20 طنا، وبأن تصميمها يسمح بتغيير الأسلحة والتجهيزات التي تحملها.

وأعلنت آنذاك شركتا "سوخوي" و"ميغ" الروسيتان اللتان تولتا تصنيع الدرون الثقيل أن سرعته القصوى ستبلغ 1000 كيلومتر في الساعة.

يذكر أن أول نموذج للدرون الثقيل يتوقع أن يدخل الخدمة في الجيش الروسي بحلول عام 2020. وتقدر موازنة إنتاجه بـ1.6 مليار روبل، ما يعادل نحو 25 مليون دولار.

وأفادت بعض وسائل الإعلام الروسية، بعد الكشف عن ملامح الدرون في يوليو الماضي، بأن "الصياد" الثقيل يعتبر نموذجا تمهيديا من ناحية إلكترونية للمقاتلة الروسية من الجيل السادس.

المصدر: لينتا. رو