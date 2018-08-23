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الكشف عن راجمة الصواريخ "سيل" في منتدى "الجيش-2018"

العلوم والتكنولوجيا

الكشف عن راجمة الصواريخ
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راجمة الصواريخ الخفيفة "السيل"
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كشف منتدى "الجيش-2018" عن راجمة صواريخ خفيفة تنصب على منصة سيارة "واز كارغو" روسية الصنع.

وأطلقت على المنظومة الجديدة تسمية "السيل"، وهي قادرة على إطلاق صواريخ عيار 80 ملم من 40 ماسورة.

ويتراوح مدى إطلاق الصواريخ من 800 إلى 4 آلاف متر. وعند ذلك، يمكن لمنصة الإطلاق الدوران 360 درجة. كما يمكن أن تطلق تلك المواسير 10 صواريخ خلال ثانيتين فقط.

Livejournal
راجمة الصواريخ "السيل" الخفيفة
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وقال الخبراء إن منظومة صاروخية خفيفة كهذه يمكن أن تستخدم في قوات المظليين بغية تنفيذ عمليات خاصة. يذكر أن مركز "زاسلون" العلمي التقني هو الذي قام بتصنيع تلك المنظومة.

أما سيارات "واز كارغو" فتم تصنيعها على أساس منصة "واز باتريوت".

المصدر: زاشيشات روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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