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شركة روسية تصمم جيلا جديدا من الصواريخ المضادة للدبابات

العلوم والتكنولوجيا

شركة روسية تصمم جيلا جديدا من الصواريخ المضادة للدبابات
Antonio-d50.livejournal.com
منظومة "كورنيت" للصواريخ المضادة للدبابات
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أعلن ناطق باسم شركة "الأنظمة فائقة الدقة" الروسية في منتدى "الجيش-2018" أن روسيا بدأت تصميم جيل جديد من الصواريخ المضادة للدبابات.

وقال الناطق في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن فروع الشركة باشرت بإعداد التصاميم لمنظومات مكافحة الدبابات من الجيل الجديد، ولم يذكر تفاصيل المشروع.

وتعرف شركة "الأنظمة فائقة الدقة" الروسية بتصميمها منظومة "كورنيت" للصواريخ المضادة للدبابات، والتي بمقدورها تدمير الدبابات على مدى 10 كيلومترات. وقالت بعض المصادر إن صواريخ المنظومة قادرة على خرق دروع تبلغ سماكتها مترا واحدا.

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مع ذلك فإن الدبابات الحديثة تعتبر في الوقت الحاضر من أكثر العربات المدرعة حماية وقدرة على البقاء في ميدان القتال، إذ تتزود بدروع مركبة وأجهزة الحماية الديناميكية من الذخائر الجوفاء. وهناك منظومات للحماية النشطة، من شأنها تدمير القذائف والصواريخ عند اقترابها من الدبابة.

وأكدت الحروب الأخيرة أن الدبابة الحديثة تتحمل إصابتها ببضع صواريخ معادية مضادة للدبابات.

المصدر: تاس

 

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