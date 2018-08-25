حاملة الطائرات الهندية الروسية تخضع لاختباراتها الأخيرة

بدأت شركة "تيخنوديناميكا" الروسية العمل على تركيب منظومات هيدروليكية في حاملة الطائرات الهندية الروسية، "فيكراماديتيا"، بموجب برنامج التعاون العسكري التقني الموقع بين روسيا والهند.

وصرح مدير عام الشركة، إيغور ناسينكوف، على هامش منتدى "الجيش -2018"، بأن مشروع بناء حاملة الطائرات الهندية يقضي بتنفيذ أعمال الضبط والتركيب من قبل الشركة الروسية، وبمشاركتها في الاختبارات البحرية للسفينة.

وأوضح ناسينكوف أن "فيكراماديتيا" تعتبر في الوقت الراهن أضخم وأقوى السفن في البحرية الهندية. أما البرنامج الروسي الهندي طويل الأمد، الخاص بتطوير البحرية الهندية، فيقضي بتسليم الهند سفينتين جديدتين مرافقتين لحاملة الطائرات، بحلول عام 2027.

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يذكر أن المنظومات الهيدروليكية التي يتم تركيبها حاليا في حاملة الطائرات، تستخدم لتعبئة وتنظيف الدورات الهيدروليكية للطائرات والمروحيات البحرية التي تحملها.

كما أن "فيكراماديتيا" هي نموذج مطور لحاملة الطائرات السوفيتية "الأميرال غورشكوف". ومن شأنها أن تحل محل حاملة الطائرات الهندية القديمة "فيرات" التي انتهى عمر استخدامها.

المصدر: نوفوستي