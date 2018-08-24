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علماء روسيا يعتزمون إنماء المفاصل بالطباعة ثلاثية الأبعاد

العلوم والتكنولوجيا

علماء روسيا يعتزمون إنماء المفاصل بالطباعة ثلاثية الأبعاد
Globallookpress Dr. Wilfried BahnmÃ�ller/http://imagebroker.com/#/search/
مفاصل قدم الإنسان
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أعلن مصدر في مؤسسة الدراسات المتقدمة الروسية أن العلماء الروس باشروا بتطوير تقنية لإنماء مفاصل اصطناعية خاصة لكل مريض باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي، إن هذه التكنولوجيا الجديدة في زراعة المفاصل تعد اتجاها واعدا جديدا في عمل المؤسسة. وإن استخدامها بصورة صحيحة سوف يحدث اختراقا علميا في مجال الهندسة البيولوجية والحصول على مفاصل اصطناعية وأعضاء أخرى خلال السنوات العشر المقبلة.

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ويجري حاليا البحث عن خبراء وأعضاء للفريق العلمي، يمكنهم استخدام هذه التكنولوجيا المضافة في إنتاج مفاصل وأعضاء اصطناعية خاصة لكل فرد. وسوف تتم مناقشة مسألة استخدام هذه التكنولوجيا بصورة مفصلة، في أوائل شهر أكتوبر المقبل، خلال الندوة العلمية التي تنظمها مؤسسة الدراسات المتقدمة.

وأنشئت مؤسسة الدراسات المتقدمة عام 2012، لإجراء بحوث ودراسات علمية في مجالات الكيمياء والبيولوجيا والطب والفيزياء التقنية والمعلومات. وفي عام 2015، تم إنشاء المركز الوطني لتطوير التقنيات والعناصر الأساسية لتقنية الروبوتات ضمن هيكل المؤسسة.   

 المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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