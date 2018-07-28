علماء روس ينتجون الأنسجة البشرية في الفضاء!

من المقرر نقل الطابعة الحيوية الروسية ثلاثية الأبعاد إلى المحطة الفضائية الدولية، حيث ستستخدم لإنماء عينات صغيرة من أنسجة غضروف الإنسان والغدة الدرقية للقوارض.

وقال مصدر في شركة "إينيرغيا" الروسية إن مركبة "سويوز" ستحمل أيضا إلى المحطة الفضائية، الخريف المقبل، كاشفات كيميائية لازمة لإنتاج المادة النهائية.

وترمي التجربة الأولى حسب المصدر إلى إنتاج عينات من أنسجة الغضروف والغدة الدرقية بحجم 2-3 ميلليمترات.

وكشف المصدر عن إنتاج 3 طابعات حيوية، ستستخدم إحداها في مركز تدريب رواد الفضاء، وقد أرسلت الثانية إلى المعهد الروسي للدراسات الطبية والحيوية. أما الثالثة، فسترسل إلى المحطة الفضائية.

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وجاء في بيان صدر عن شركة "إينيرغيا" الروسية أن المادة الحيوية تنمو داخل الطابعة ثلاثية الأبعاد بتأثير حقل مغناطيسي شديد وقوة الجاذبية الميكروية. وتنصب داخل الطابعة كاميرات "GoPro" التي ستسمح لرواد الفضاء برصد سير التجربة.

وأضاف البيان أن تلك التكنولوجيا الفضائية يمكن أن تستخدم في المستقبل لإنماء أعضاء الإنسان من العينات الحيوية المأخوذة من أجسام المرضى.

المصدر: نوفوستي