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الكشف عن "العقرب" في منتدى "الجيش-2018"

العلوم والتكنولوجيا

الكشف عن
Commons.wikimedia.org
عربة "العقرب" العسكرية الهندسية
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كشف منتدى"الجيش-2018" لأول مرة عن عربة هندسية متعددة المهام أطلق عليها "العقرب".

وتخصص العربة لمد الطرق في الأرض الوعرة وتسويتها وسحب المعدات الحربية المتعطلة لتتابع القوات مهامها.

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ويمكن أن تعمل الآلية كجرافة لتسوية التربة أو حفرها، أو كعربة تطهير إشعاعي للأرض أو كاسحة لإزالة حقول الألغام. وقد زودت بمطرقة هيدروليكية ورافعة مساعدة.

ونصبت  تجهيزات المركبة كلها على منصة دبابة "تي-90 إم". وبوسع العربة رفع حمولة بوزن 7500 كيلوغرام. بينما يبلغ وزنها 55 طنا. ويضم طاقمها فردين، وتتسع لـ3 مهندسين عسكريين آخرين.

كما تتزود العربة من أجل الدفاع الذاتي برشاش ثقيل عيار 12.7 ملم وجهاز تسديد يعمل بالليزر والموجات الحرارية.

المصدر: زاشيشات روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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