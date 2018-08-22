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روسيا تنوي تصميم طائرة فرط صوتية من دون طيار

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تنوي تصميم طائرة فرط صوتية من دون طيار
Z25t.livejournal.com
طائرة بحرية أمريكية من دون طيار
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شهد المنتدى الدولي التقني العسكري "الجيش-2018"، الإعلان عن بدء تصميم طائرة "أنتشار-آر في" الفرط صوتية في روسيا.

وعقد اجتماع بهذا الشأن تم خلاله توقيع اتفاقية التصميم بين وزارة الدفاع الروسية ومعهد موسكو للتقنيات الحرارية. ولم يصدر عن الاجتماع موعد انتهاء أعمال التصميم، فيما أعلن أن سعر الاتفاقية بلغ 1.374 مليار روبل، ما يعادل نحو 20 مليون دولار.

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يذكر أن معهد موسكو للتقنيات الحرارية يتخصص في تصنيع الصواريخ الاستراتيجية مثل الباليستية العابرة للقارات "يارس" و"بولافا".

أما شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" الروسية التي ستشارك في إنتاج الطائرة، فتتخصص أساسا في تصنيع الطائرات فرط الصوتية، وقامت بتصنيع صاروخ "أفانغارد" فرط الصوتي الواعد، الذي أعلن عنه الرئيس، فلاديمير بوتين، كصاروخ روسي مستقبلي واعد لا مثيل له في العالم.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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