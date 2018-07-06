كم عدد الطائرات من دون طيار في حوزة الجيش الروسي؟

أعلن مدير الإدارة الخاصة بالدرونات (الطائرات من دون طيار) التابعة لهيئة الأركان العامة الروسية، اللواء ألكسندر نوفيكوف، أن الجيش الروسي يمتلك حاليا أكثر من 1.9 ألف طائرة.

وقال نوفيكوف في حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية: "تشكلت في القوات المسلحة وحدات عسكرية للطائرات من دون طيار، التي انضمت إلى القوات الخاصة التابعة للجيش الروسي، وتزوّد هذه القوات بأكثر من 1900 طائرة من دون طيار، للاستعانة بها في قيادات المناطق العسكرية والتشكيلات والواحدات العسكرية للجيش الروسي".

كما أكّد نوفيكوف أن الطائرات من دون طيار التي انضمت إلى القوات العسكرية اعتبارا من عام 2013، أسهمت بفعالية في رفع قدرات الجيش الروسي في مجال الاستطلاع الجوي، مضيفا أن تلك الطائرات تستخدم الآن في التدريب القتالي والتكتيكي، لتنفيذ مهام مختلفة، على نحو أكثر فعالية.

المصدر: "كراسنايا زفيزدا"