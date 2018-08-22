العثور على نصب حجري قديم عمره 5000 عام!

عثر فريق دولي لعلماء الآثار في شرق إفريقيا على نصب حجري ضخم يقدر عمره مبدئيا بخمسة آلاف سنة.

ويفيد موقع Science Alert بأن علماء الآثار عثروا في نفس المكان الذي تجري فيه أعمال الحفر على مقبرة جماعية تضم رفات 580 شخصا.

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ووفقا للعلماء، فإن النصب يعد الأكبر من بين الآثار الإفريقية القديمة التي عثر عليها حتى الآن. ويقع النصب بالقرب من بحيرة توركان في كينيا، أنشأه مربو الماشية قديما.

وقد دفنت الجثث في تجويف منصة تصل مساحتها إلى 119.5 متر مربع. كما عثر العلماء على حلي قديمة وقطع أثرية مختلفة، ولكنهم لم يعثروا على دليل يشير إلى الطبقات الاجتماعية للمدفونين في المقبرة.

وبني جزء من هيكل هذه المنصة من أعمدة صخرية كبيرة، جلبت بحسب العلماء من منطقة أخرى تبعد عن مكان المقبرة مسافة كيلومتر واحد. إضافة إلى هذا، اكتشف العلماء بجانب المنصة دوائر وأهرامات صغيرة مبنية من الحجارة.

المصدر: لينتا. رو