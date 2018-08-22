سترة "كهربائية" تحمي النساء من المتحرشين!

ابتكر طلاب دراسة الروبوتات في إحدى جامعات المكسيك جهازا على غرار أدوات شخصية، جيمس بوند، للتصدي للصوص والمهاجمين.

ويأتي الجهاز على شكل سترة مضادة للتحرش، صُممت كأداة حماية بدلا من السلاح، حيث يمكن أن تؤدي إلى صدمة كهربائية بقوة 90 فولتا.

وطور باحثو المعهد التكنولوجي والتعليم العالي في Monterrey هذه السترة القطنية التي تزن 400 غرام فقط، ولديها ما يكفي من القوة لإصدار تيار كهربائي خفيف، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وتهدف السترة المبتكرة إلى حماية النساء وضحايا الاعتداء الجنسي، فمن خلال الضغط على زر مخفي في السترة، يتم إطلاق صدمة كهربائية تمنح الضحية وقتا كافيا للهرب وطلب المساعدة.

وفي الوقت الحالي، فإن السترة، التي يأمل المصنعون بيعها بسعر 50 دولارا أمريكيا تقريبا، تحتوي على منصات الصدمة الكهربائية على الذراعين فقط.

ومع ذلك، يمكن تطوير ملابس أخرى مزودة بالصدمة الكهربائية مع الوقت، بما في ذلك البنطلونات والفساتين، وفقا لتقرير La Neta Noticias.

وتقول دراسة أجراها المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك، إن 96% من النساء اللواتي شاركن في الاستقصاء تعرضن لشكل من أشكال التحرش في العاصمة، على حد قولهن.

المصدر: RT