نموذج مطور لـ"صياد الليل" في منتدى "الجيش-2018"

كشفت شركة "مروحيات روسيا" لأول مرة في المنتدى الدولي التقني العسكري "الجيش-2018" عن نموذج مطور لمروحية "صياد الليل" الروسية الضاربة.

وزودت المروحية الجديدة من طراز "مي-28 إن إيه" بصاروخ "خريزانتيما-إم" الجديد الموجه المضاد للدبابات، والذي يتمتع بنظام توجيه مزدوج. ويزيد استخدام هذا الصاروخ من مدى إصابة الأهداف المدرعة حتى 10 كيلومترات.

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كما تم تدعيم ترسانة المروحية بصواريخ "أتاكا" الموجهة المطورة المزودة بنظام التسديد الليزري. كما يمكنها استخدام قنابل جوية بوزن حتى 500 كيلوغرام.

وقد تحسنت مواصفات المروحية الجديدة بفضل زيادة قدرة محركيْها وريش مروحيتها. وازدادت سرعتها وقدرتها على القيام بمناورات معقدة مع ارتفاع قوتها النارية.

وقال المدير الصناعي لشركة "روستيخ"، أناتولي سيرديوكوف، إن كل تلك التعديلات ستزيد من الطلب على المروحية في السوق العالمية.

وأضاف أن المروحية الجديدة وسّعت مجال استخدامها بعد أن صارت قادرة على التعامل مع الطائرات الصديقة من دون طيار، والتحكم بها عن بعد.

يذكر أن مروحية "مي-28 إن" المعروفة بـ"صياد الليل" مخصصة للدعم الناري للوحدات المهاجمة في القوات البرية، بما فيها وحدات الدبابات والمشاة. وتتميز بدروع واقية قوية وقدرة فائقة على البقاء. وتزودت المروحية بمجموعة حديثة من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة.

المصدر: زفيزدا