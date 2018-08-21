منتدى الجيش-2018 يعرض أحدث أنواع السلاح الروسي

تحتضن قاعدة مركز المعارض "باتريوت"، وقاعدة كوبينكا الجوية فعاليات المنتدى الدولي التقني العسكري "الجيش-2018"، الذي افتتح في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء.

وتقام اليوم مراسم الافتتاح الرسمي بما في ذلك استقبال السادة رؤساء الدول ووزراء الدفاع والمسؤولين من عدة دول أجنبية، بينما يخصص يوما الأربعاء والخميس 22-23 أغسطس، لعمل طاقم المتخصصين، بينما يفتح المركز أبوابه للجمهور أيام 24-26 أغسطس، للاطلاع على آخر المستجدات في مجال الأسلحة والتقنيات العسكرية.

وسوف يتضمن المنتدى برنامج عرض "ثابتا" وآخر "متحركا"، وكذلك برنامجا علميا-تجاريا، وبرامج أخرى عسكرية وثقافية وتعليمية وفنية وفعاليات بروتوكولية.

ويقام منتدى "الجيش-2018" هذا العام بمشاركة 1200 مؤسسة وشركة، تعرض أكثر من 26 ألف منتج، حيث من المزمع أن تعرض وزارة الدفاع 295 سلاحا وقطعة عسكرية.

كما يتضمن المعرض الثابت في قاعدة كوبينكا العسكرية طائرات تعرضها "المؤسسة المتحدة لصناعة الطائرات" و"الشركة الروسية للطائرات العمودية".

أما في العرض "المتحرك"، فسوف تعرض النماذج المستقبلية وآفاق الإمكانيات الواسعة للطائرات والمقاتلات الروسية التي تستخدمها وزارة الدفاع الروسية، وكذلك نماذج الصناعات العسكرية الحديثة في روسيا.

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وتعرض في "منتدى الجيش-2018" للمرة الأولى الدبابات المحدثة T-90M وT-80BVM) Motobol-2) وأيضا BMP-1AM أو Basurmanin. ومن المقرر أيضا أن تعرض القوات الجوية الفضائية وسلاح المظلات عرضا عسكريا لإظهار إمكانيات الجيش الروسي وسلاحه في هذه المجالات.

وسوف تشارك وحدات من وزارة الداخلية في هذه العروض للمرة الأولى، بما في ذلك عروض لسلاح الفرسان التابع للوزارة، والذي سوف يؤدي "رقصة للخيول"، وكذلك فقرة تتضمن المحترفين في قيادة السيارات والمطاردات، كما تشارك في العروض فرقة "الأول من أغسطس" التابعة لسلاح المظلات التابع لجيش التحرير الوطني الصيني.

المصدر: زفيزدا