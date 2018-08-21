منتدى "الجيش-2018" يكشف عن تحديث عربات "بي إم بي-1" الروسية

أعلن ناطق باسم شركة "أورال فاغون زافود" الروسية أن شركته تعتزم إطلاق عملية تحديث أسطول عربات "بي إم بي-1" في الجيش الروسي، العام الجاري.

وكشف عن أول نموذج مطور لعربة المشاة القتالية "بي إم بي-1" في منتدى "الجيش-2018" العسكري التقني الذي افتتح، اليوم الثلاثاء، في ضواحي موسكو.

ومن المفترض أن تزود عربة "بي إم بي-1" المطورة بقسم قتالي مقتبس من عربة "بي تي آر-82 آ" ذي مدفع أوتوماتيكي عياره 30 ملم، على غرار المدافع الأوتوماتيكية التي تنصب في مروحيتي "كا-52" و"مي-28 إن".

وسيمكّن القسم القتالي المطور عربة "بي إم بي-1" من استهداف القوة البشرية والمدرعات الخفيفة بفاعلية أكبر، على مسافة حتى كيلومترين، وكذلك إسقاط الطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض.

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يذكر أن شركة "أورال فاغون زافود" أنتجت في الفترة ما بين عام 1966 وعام 1986 نحو 20 ألف عربة من طراز "بي إم بي-1". ولا يزال الجيش الروسي يمتلك إلى الآن نحو ألف عربة من هذا النوع، إضافة إلى 1.7 ألف عربة تخزن في مستودعات وزارة الدفاع الروسية.

وعلاوة على ذلك، تتوفر في الوقت الراهن نحو 30 ألف عربة من طراز "بي إم بي-1" لدى ما يزيد عن 30 بلدا.

المصدر: نوفوستي