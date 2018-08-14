شاهد.. ظهور سلاح روسي حديث مضاد للضربات النووية في اليمن

ظهرت أحدث مدرعة روسية برمائية من طراز "بي إم بي – 3"، في اليمن مع جيش الإمارات العربية المتحدة خلال إحدى التقارير التلفزيونية.

ووفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، فإن المدرعة ظهرت خلال تحركات الجيش الإماراتي عند الساحل الغربي في اليمن.

تمتلك الإمارات أكثر من 650 مدرعة من هذا النوع، حيث تستطيع الاشتباك مع أهداف معادية أثناء تواجدها على اليابسة أو أثناء الطفو فوق سطح الماء. ويتراوح عدد طاقم المدرعة بين 3 إلى 7 أفراد، ويصل مداها إلى 600 كم.

UAE army Rabdan 8x8 APC with BMP-3 turret first time on the Yemeni west coast. pic.twitter.com/nKtTiTLAi8 — Yemen Observer (@YemeniObserv) 13 августа 2018 г.

كما أنها مخصصة لزيادة قدرة الطاقم على الحركة ووقايتهم في ميدان المعركة في ظروف استخدام العدو للسلاح النووي. وتستخدم العربة أيضا للقيام بأعمال مشتركة مع الدبابات.

ودخلت عربة المشاة القتالية "بي إم بي- 3 إم" المطورة حيز الاستخدام في القوات البرية الروسية عام 1990 حيث نصبت فيها منظومة جديدة لتوجيه النيران. كما ازدادت وقاية العربة في وجه النيران المعادية.

More footage with UAE army convoy on the west coast. pic.twitter.com/0PVlYROdUh — Yemen Observer (@YemeniObserv) 13 августа 2018 г.

ويبلغ وزن العربة 18.7 طنا ومزودة بمدفع عيار 100 ملم، وتبلغ قدرة محركها 450 حصانا. ويمكن أن تسير بسرعة 70 كلم في الساعة على الأرض، و10 كلم في الساعة على سطح الماء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا