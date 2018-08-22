ماموث ومهرة.. الكشف عن أهمية أحدث الاكتشافات في ياقوتيا الروسية!

أعلن مدير معهد البيئة التطبيقية بالجامعة الشمالية والشمالية الشرقية الفدرالية الروسية، أن جثة المهرة والهيكل العظمي وأنسجة الماموث التي عثر عليها في ياقوتيا بحالة جيدة جدا.

وقال غريغوري سافينوف، إن هذه الاكتشافات القيمة عثر عليها في منطقة فيرخويانسك في ياقوتيا خلال عمليات الحفر التي أجرتها البعثة العلمية الروسية اليابانية المشتركة.

وأضاف سافينوف قائلا: "نظرا لمساهمة شركة فوجي في هذه البعثة، فسوف تعرض هذه الاكتشافات في معرض الماموث الذي تنوي الشركة إقامته في 2019-2020، وسيجري قسم من الدراسات في جامعة كينداي اليابانية".

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وقال سافينوف في حديث لوكالة نوفوستي إن "هذه المرة الأولى التي يعثر فيها على جثة كاملة لمهر حصان في العالم، يقدر عمره بـ2-3 أشهر. وإضافة لذلك، من المحتمل جدا أن تكشف لنا سر أصل سلالة خيول ياقوتيا التي لم تعط المناقشات في الأوساط العلمية حولها نتيجة نهائية حتى الآن".

وعن بقايا الماموث، أشار سافينوف إلى قيمتها العلمية الكبيرة، لأن العلماء عثروا على 80% من الهيكل العظمي لهذا الحيوان القديم.

وقد أعلن عن نقل جثة المهرة والهيكل العظمي للماموث والأنسجة الرخوة إلى مجمدة متحف الماموث في مدينة ياكوتسك.

المصدر: نوفوستي