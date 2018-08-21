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منتدى "الجيش-2018" يكشف عن بندقية "كلاشينكوف" جديدة

العلوم والتكنولوجيا

منتدى
شركة "كلاشينكوف"
"كلاشينكوف" جديدة
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كشف موقع تابع لشركة "كلاشينكوف" عن تصميم وتصنيع بندقية أوتوماتيكية جديدة سيكشف عنها في منتدى "الجيش-2018" العسكري التقني الدولي الذي يفتتح، في 21 أغسطس الجاري، في ضواحي موسكو.

وأفاد موقع "كلاشينكوف ميديا" بأن بندقية "آكا-308" الجديدة عيار 7.62 ملم، صممت على أساس بندقية "آكا-103" عيار 7.62*51 ملم. كما استخدمت فيها بعض عناصر بندقية "آكا-12" التابعة لـ "كلاشينكوف" والمستخدمة حاليا في الجيش الروسي.

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وتجري الآن حسب الموقع التحضيرات التمهيدية لاختبار السلاح.

وتستخدم "آكا-308" طلقة عيار 7.62 ملم. ويتسع مخزن البندقية لـ20 طلقة. ويبلغ وزن البندقية 4.3 كيلوغرام، طولها 880-940 ملم حسب النموذج المستخدم، وطول الماسورة 415 ملم.

وتستخدم البندقية جهاز تسديد بصري مزدوج وأخمص يمكن ضبطه. كما يمكن أن تزود مقدمتها بحربة قتالية.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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