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بالفيديو.. مدفع هوتزر قناص يُصيب نافذة من مسافة كيلومترين!

العلوم والتكنولوجيا

بالفيديو.. مدفع هوتزر قناص يُصيب نافذة من مسافة كيلومترين!
Wiki-org.ru
مدفع هوتزر "مستا-بي"
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جرت في منطقة كوزباس بجنوب سيبيريا تدريبات عسكرية باستخدام المدفعية، أبرزت قدرات مميزة لمدافع هوتزر الروسية.

وأوكلت إلى طاقم أحد مدافع هوتزر "مستا-بي" مهمة إصابة هدف يحاكي نافذة بارتفاع وعرض متر واحد، في منشأة سكنية عادية. ونفذ أفراد طاقم المدفع تلك المهمة بنجاح وأصابوا النافذة بأول قذيفة إصابة مباشرة.

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يذكر أن مدفع هوتزر "مستا-بي" المقطور، عيار 152 ملم، مخصص لتدمير المنشآت الدفاعية المحصنة ومراكز القيادة والمدرعات والقوة البشرية والوسائل النارية للعدو. ويبلغ المدى الأقصى لإصابة الأهداف بواسطة هذا المدفع 24 كيلومترا.

المصدر: زاشيشات روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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