بالفيديو.. مدفع هوتزر قناص يُصيب نافذة من مسافة كيلومترين!

جرت في منطقة كوزباس بجنوب سيبيريا تدريبات عسكرية باستخدام المدفعية، أبرزت قدرات مميزة لمدافع هوتزر الروسية.

وأوكلت إلى طاقم أحد مدافع هوتزر "مستا-بي" مهمة إصابة هدف يحاكي نافذة بارتفاع وعرض متر واحد، في منشأة سكنية عادية. ونفذ أفراد طاقم المدفع تلك المهمة بنجاح وأصابوا النافذة بأول قذيفة إصابة مباشرة.

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يذكر أن مدفع هوتزر "مستا-بي" المقطور، عيار 152 ملم، مخصص لتدمير المنشآت الدفاعية المحصنة ومراكز القيادة والمدرعات والقوة البشرية والوسائل النارية للعدو. ويبلغ المدى الأقصى لإصابة الأهداف بواسطة هذا المدفع 24 كيلومترا.

المصدر: زاشيشات روسيا