روسيا.. العثور على صورة لـ"هرقل" في مقبرة أثرية

أعلن مدير صندوق تنمية "علم الآثار"، أوليغ ماركوف، عن العثور على قبو فيه نقوش وزخارف وصورة مرسومة لهرقل، في مقبرة كيز آول في شبه جزيرة القرم.

وقال ماركوف عن الاكتشاف: "خلال عمليات الحفر في قبو مقبرة كيز آول في شبه جزيرة كيرتش، تم العثور على رسم قديم مزين بنقوش". ووفقا للخبراء، قد يكون الاكتشاف نصبا حجريا بسقف متدرج.

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أما رئيس الفريق العلمي الذي عثر على الرسم، نيقولاي فيدوسييف، فيقول إن هذه صورة مرسومة لهرقل (بطل الأساطير اليونانية)، أو أن الرسم يجسد نبتة الكافور مع بعض الطيور. كما لا يمكن أن يكون تاريخ الدفن قبل الربع الأخير من القرن الثاني قبل الميلاد، فالرسوم مشابهة لتلك الإيطالية في نفس الفترة".

وحسب قوله، فإن هذه المقبرة تعرضت للنهب والسرقة، "ومثل هذه الرسوم للقرون الأولى شوهدت في أماكن مختلفة من مضيق البوسفور، وهذا يشير إلى إحياء التقاليد القديمة لنصب العمارة الجنائزية".

المصدر: نوفوستي