بالفيديو.. الجيش الروسي يتسلم منظومة حديثة لاستطلاع المدفعية

أفاد ناطق باسم المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي بأن وحدات المنطقة تسلمت منظومة "زوبارك" (حديقة الحيوان) لاستطلاع المدفعية.

وقال الناطق إن المنظومة تسمح باكتشاف 70 مدفعا معاديا بمختلف أنواعها في آن واحد. كما بمقدورها متابعة الطائرات من دون طيار وتحديد إحداثياتها وإرسالها إلى مركز قيادة كتيبة المدفعية.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي أن منظومة "زوبارك-1 إم" البرية المطورة لاستطلاع المدفعية، قادرة على رصد إطلاق الصواريخ على مدى 40 كيلومترا. وكان لواء المدفعية المرابط في محافظة أورينبورغ الروسية أول وحدة عسكرية تزودت بتلك المنظومة الحديثة.

وأضاف المكتب أن المنظومة الجديدة ستزيد من القدرة القتالية للواء، وبصورة خاصة عند التراشق المدفعي حين يتطلب الموقف القتالي تحديدا فوريا لإحداثيات المواقع النارية للمدافع المعادية وتدميرها.

يذكر أن المنظومة نصبت على منصة عربة "إم تي-إل بي أو" المجنزرة.

المصدر: سلاح روسيا