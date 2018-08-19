علماء يحذرون من ارتفاع غير متوقع لدرجات الحرارة!

توقع علماء المناخ من جامعتي بريست وساوثهامبتون ارتفاعا غير معهود لدرجات حرارة الأرض في السنوات الخمس المقبلة.

وتمكن علماء الجامعتين من إنشاء خوارزمية آليّة قادرة على التنبؤ بتبعيات ارتفاع الحرارة الكارثية على الأرض، والتنبؤ أيضا لعقود قادمة بعواقب ارتفاع الحرارة الزائد على العالم بحسب مجلة "Nature".

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وأوضح مبتكرو الخوارزمية الديناميكية، فلوريان سيفيلك وسيبرين دريجفوت أن معدل ارتفاع درجات الحرارة على الأرض سيرتفع بشكل إضافي، ويصل إلى مستوى قياسي يبلغ 0.03 درجة، ابتداء من عام 2018 وعلى امتداد السنوات الأربعة المقبلة.

وأظهرت الخوارزمية دقة تنبؤاتها بالتغييرات الحاصلة على متوسط درجات الحرارة على كوكب الأرض، إلا أنه لا يمكنها التنبؤ بعواقب الاحتباس الحراري الحاصل بسبب العوامل الطبيعية والبشرية.

ويلاحظ أن الاحترار الكلي على سطح الأرض، يمكن أن يؤدي إلى زيادة سريعة، غير متوقعة، في متوسط درجات الحرارة العالمية لترتفع لأكثر من 3 درجات مئوية وليس كما كان متوقعا من قبل (حوالي 2 درجة مئوية).

المصدر: لايف. رو