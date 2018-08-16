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علماء روس يتنبؤون بشكل طفل المستقبل!

العلوم والتكنولوجيا

علماء روس يتنبؤون بشكل طفل المستقبل!
pexels-Bess Hamiti
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ابتكر علماء مركز علم البيانات الوراثية الطبية في روسيا تقنية جديدة تسمح للأهل بالتعرف على لون العيون والشعر وتفاصيل أخرى لطفلهم المستقبلي.

وأنشأ الخبراء الروس التقنية الجديدة استنادا إلى خوارزمية فريدة مختصة في تمييز 30 مورثة مختلفة مسؤولة عن مظهر الإنسان. وتسمح التقنية الجديدة بمعرفة كل التفاصيل اللونية والشكلية لطفل المستقبل بدقة عالية قبل ولادته.

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وأكد خبراء المركز العلمي الروسي أن هذه التقنية ستلاقي رواجا كبيرا في عائلات المستقبل التي ستستخدم التلقيح الصناعي بشكل أكبر، حيث يمكن أيضا التحكم خلال عملية التلقيح الصناعي بالجينات المسؤولة عن مجموعة من المورثات الخاصة بمواصفات الطفل الجديد.

وقال المدير العام لمركز علم البيانات الوراثية الطبية، فاليري إلينسكي:

"تقنية التلقيح الصناعي والتحرير الجيني قريبة جدا اليوم من أمهات وآباء المستقبل الذين سيمكنهم إنجاب أطفال خالين من الأمراض الوراثية، كما يمكنهم أيضا اختيار شكل أطفالهم بفضل الخوارزمية التي ابتكرناها".

المصدر: لايف. رو

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