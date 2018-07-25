علماء: "الذكاء" يأتي بالوراثة!

مرة أخرى، أثبت علماء الوراثة والاجتماع والنفس أن النجاح والتفوق في التعليم يعتمدان على الوراثة.

وحلل خبراء المؤسسات العلمية الأمريكية والبريطانية 1.1 مليون حمض نووي لأشخاص تلقوا تعليمهم في كليات ومعاهد الدراسات الجامعية، فتبين أن 10% فقط من الطلاب الذين كان آباؤهم يحملون درجات تعليمية سيئة في المدارس تخرجوا من الجامعات بنجاح.

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أما الأطفال لآباء "أذكياء"، فكانت فرصهم في النجاح أعلى بكثير، وحقق واحد من اثنين منهم تفوقا بالتخرج في معاهد وكليات التعليم العالي.

وقال أحد المشاركين في الدراسة، إيريك توركامر، من جامعة فرجينيا: "هذا البحث سيفتح صفحة جديدة في علم الاجتماع".

ويعتقد العلماء أن اكتشافهم هذا سيسمح للآباء ولإدارات المدارس باختيار أنسب الاختصاصات لدراسة الطلاب المستقبلية بحسب إنجازاتهم المدرسية.

ولم يتمكن الخبراء من تحديد علاقة نمطية في علم الوراثة، على الرغم من العلاقة الوثيقة بين الوراثة الجينية ومستوى التعليم، تفسر مستوى الذكاء العالي. ولا تعكس اختبارات الجينات الوراثية (الحمض النووي)، بحسب العلماء، أي معلومات دقيقة دون دمجها بالسياق الاجتماعي.

المصدر: لايف. رو