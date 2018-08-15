 
مباشر

باناسونيك "تخلصك" من روائح الأحذية الكريهة!

العلوم والتكنولوجيا

باناسونيك
Gettyimages.ru Elva Etienne
باناسونيك "تخلصك" من روائح الأحذية الكريهة!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kncu

أطلقت شركة باناسونيك جهازا جديدا "MS-DS100" يزيل رائحة الأحذية الكريهة التي تمثل مشكلة حقيقة بالنسبة للبعض.

ويمكن توصيل الجهاز الذي سيكون متاحا في 20 سبتمبر المقبل، بالحذاء أثناء النوم، ليزيل أي روائح كريهة موجودة طوال الليل.

ويستخدم الجهاز المطور الأيونات الأصلية ذات الحجم النانوي من باناسونيك، واسمها "nanoe X"، التي تخترق الحذاء وتزيل الروائح غير الطبيعية.

Panasonic

ويمكن للمستخدمين اختيار إحدى الوضعيتين: الوضع العادي، والذي يدوم حوالي 5 ساعات، أو الوضع الطويل، ويستمر 7 ساعات ويزيل أصعب أنواع الروائح.

ويعمل الجهاز باستخدام بطارية الهاتف، ما يعني أنه يمكن استخدامه أثناء التنقل، عندما يكون منفذ التيار المتردد غير متاح.

وتجدر الإشارة إلى أن باناسونيك لم تعلن بعد عن تكلفة الجهاز.

المصدر: ميرور

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر من الفضاء.. الرواد الروس في المحطة الدولية يسيرون ببدلة جديدة في الفضاء المفتوح