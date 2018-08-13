الكسل قضى على نوع كامل من أسلاف البشر!

اكتشف علماء الآثار من الجامعة الوطنية الأسترالية أن السبب الذي أدى إلى انقراض الإنسان المنتصب (Homo erectus) القديم، كان عدم تمكنه من صنع الأدوات اللازمة وتوفير المواد الغذائية.

ويفيد موقع Phys.org بأن الإنسان المنتصب كان يستخدم الحجارة التي كان يجدها بالقرب من مكان سكنه لصنع الأدوات الحجرية، حيث لم تساعده في بلوغ أهدافه لأنها لم تكن ذات نوعية جيدة دائما.

إقرأ المزيد

وقد اكتشف الباحثون، في موقع قديم لسكن الإنسان المنتصب القديم، بعض القطع المصنوعة من الحجر الموجود عند أسفل الجبل، في حين كانت هناك صخور جيدة في الأعلى لم يستخدمها، مع أنها أفضل نوعية لصناعة أدوات العمل.

ووفقا لعلماء الآثار، فقد اعتقد الإنسان المنتصب القديم بأن لديه موارد كثيرة، لذلك لم يجهد نفسه في تحسين وضعه. وتميز هذا الإنسان بحبه لنمط الحياة المستقر أكثر من الإنسان البدائي Homo sapiens. مع أن الإنسان البدائي صعد الجبال بحثا عن الصخور الجيدة لصنع أدوات العمل، وكان ينقل ما يجده إلى مسافات بعيدة.

المصدر: لينتا. رو