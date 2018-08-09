// 26.06.2018 по тикету 15478
روسيا تزود قواتها بـ"طائرة حرب النجوم"
Sputnik Михаил Воскресенский
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من المقرر أن يحصل الجيش الروسي عام 2019 على طائرة IL-22M11 المحدثة، والتي يطلق عليها الطيارون "طائرة حرب النجوم"، بسبب الأجهزة الإلكترونية العصرية والمعقدة فيها.
وتشير صحيفة "إيزفيستيا" إلى أن الطائرة ستصبح مقر قيادة متعدد الوظائف بعد انتهاء جميع عمليات التحديث، بحيث تستطيع توجيه القوات البرية والجوية والفضائية في الوقت نفسه.
كما ستزود كل طائرة من نوع IL-22M11 بأجهزة إلكترونية حديثة ووحدة إعادة إرسال ووحدة متكاملة أوتوماتيكية لنظم التحكم الأرضية والجوية.
ومن المفترض أن تخضع لعمليات التحديث خمس طائرات من طراز IL-22M11، أولها تلك التي حلقت لأول مرة عام 1982.
المصدر: لينتا. رو
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