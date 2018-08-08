علماء: موت الطاقة النووية خلال سنوات!

حدد خبراء الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة أسباب لموت محطات الطاقة النووية خلال بضعة أعوام فقط.

ونشرت مجلة "Bussines Insider" أن خبراء الطاقة يعتقدون أن 75% من محطات الطاقة النووية في أمريكا، التي يبلغ عمرها تقريبا 40 عاما، ستتوقف عن العمل باقتراب حلول عام 2025.

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ورأت المجلة أن موت المحطات النووية يهدد بشكل جاد بإعادة توزيع سوق الطاقة، وبتراجع فرع كامل من أفرع العلوم الهامة الذي عمل فيه مئات الآلاف من الأخصائيين.

وأشارت تقارير العلماء إلى أن خمس محطات نووية أغلقت في السنوات الـ10 الأخيرة في أمريكا، وحلت مكانها أنواع أخرى من محطات الطاقة. وكان السبب الأول في إغلاقها إقتصاديا بحتا، حيث أن تكاليف محطات توليد الطاقة من الغاز والفحم أقل بكثير من تكلفة بناء وخدمة محطات الطاقة النووية.

ويرجع الخبراء السبب الثاني في "موت" المحطات النووية إلى عوامل السلامة في الأبنية المخصصة لمحطات الطاقة النووية، والتي يمكن أن تسبب كوارث حقيقية في حال حصول أي حادث فيها.

المصدر: لايف. رو