نوافذ ذكية "تخلصك" من المكيفات وأجهزة التدفئة!

طور باحثون نوافذ ذكية تحافظ على برودة المنازل صيفا وتبقيها دافئة شتاء، ما قد يساعد على خفض تكاليف التدفئة وتكييف الهواء، عن طريق حجب أشعة الشمس وتسخير الطاقة لتوليد الكهرباء.

ويقول المهندسون إن التصميم الثوري سيضاعف كفاءة الطاقة مع تخفيض الفواتير إلى النصف. كما لا تسبب النوافذ أي تلوث وتتطلب القليل من الصيانة، وفقا لما قاله كبير الباحثين، البروفيسور هين-لاب يب، من جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا.

ويتضمن تصميم النوافذ نسخة عضوية من الألواح الشمسية الكهروضوئية المدمجة، التي تتميز بخفة الوزن، وهي مثالية لتحويل النوافذ إلى مولدات كهرباء وعوازل حرارية.

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وصمم المهندسون نموذجا أوليا قادرا على توليد الكهرباء والحد من الحرارة العالية في الوقت نفسه، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة Joule.

وتحقق ذلك من خلال تنفيذ عملية توازن ثلاثية بين امتصاص الضوء لتوليد الكهرباء، وحجبه لتحقيق العزل الحراري وتحويله ليعمل كنافذة طبيعية.

ويقدر أن تركيب نوافذ مزودة بخاصيتي توليد الكهرباء والعزل الحراري، يمكن أن يقلل من اعتماد أفراد الأسرة على مصادر كهربائية خارجية بأكثر من النصف. وهذا يطرح فكرة تغطية كل لوحة مربعة من كل نافذة بخلايا شمسية متعددة الوظائف.

وأوضح البروفيسور يب، أن صنع خلايا شمسية بوليمرية شبه شفافة متعددة الوظائف عازلة للحرارة، هو مجرد بداية لاستكشاف تطبيقات جديدة من الخلايا الكهروضوئية العضوية.

المصدر: ديلي ميل