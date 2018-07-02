ذكاء اصطناعي مطور يحدد مدى ذكائك "ببساطة"!

طور باحثون في "Caltech" ومركز "Cedars-Sinai" الطبي وجامعة "Salerno" ذكاء اصطناعيا يمكنه التنبؤ بذكاء الفرد من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (Fmri) للأدمغة وقت الراحة.

ويقول الباحثون إنه يمكن استخلاص ذكاء الفرد من أنماط النشاط في الدماغ، عندما لا تكون هنالك مهام محددة للتفكير بها، دون الحاجة إلى إجراء مسابقات أو اختبارات رياضية.

وبهذا الصدد، قال رالف أدولفس، الذي قاد الدراسة: "وجدنا أنه يمكن استخدام بيانات الماسح الضوئي الذي يقيس نمط النشاط في الدماغ، للتنبؤ بذكاء الأفراد".

ويشكل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي خريطة لنشاط الدماغ، عن طريق الكشف عن التغيرات في تدفق الدم إلى مناطق معينة منه.

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ولتدريب الخوارزميات المطورة، استخدم الباحثون فحوصات دماغ لحوالي 900 فرد شاركوا في مشروع "Human Connectome"، وهو مشروع معاهد وطنية صحية، يسعى إلى تحسين فهم الروابط العديدة في الدماغ البشري.

وبعد معالجة البيانات، تمكنت خوارزمية الفريق من التنبؤ بالذكاء عند "مستويات ذات دلالة إحصائية"، حسب قول جوليان دوبوا، من مركز Cedars-Sinai الذي شارك في الدراسة.

كما طور فريق البحث مقياسا خاصا للذكاء، واستخلصوا تقديرات أكثر دقة للذكاء عبر 10 مهام معرفية مختلفة خضع لها المشاركون.

ومن خلال التنبؤ بالمعلومات الاستخبارية من عمليات المسح الدماغي، تقوم الخوارزمية بإجراء فحص لا يستطيع البشر القيام به، لأنه حتى خبير علم الأعصاب، لن يتمكن من تحديد مدى ذكاء الفرد بمجرد النظر في الفحص الدماغي.

وأجرى الباحثون دراسة موازية، مستخدمين عينة الاختبار نفسها، في محاولة للتنبؤ بالسمات الشخصية من فحوصات الرنين المغناطيسي الوظيفي.

المصدر: ديلي ميل