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فنلندا تطور قاربا لا مثيل له!

العلوم والتكنولوجيا

فنلندا تطور قاربا لا مثيل له!
q-yachts
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أعنت شركة "Q-Yachts" الفنلندية عن تطويرها لقارب كهربائي وصفته بأكثر القوارب هدوءا في العالم.

وزودت الشركة النسخة الأساسية من هذا القارب بحاسب لوحي للتحكم بحركته، ومحركين كهربائيين قادرين على الوصول به إلى سرعة 30 كلم/ ساعة، وبطاريات تكفيه ليقطع مسافة 148 كلم، أما النسخة المعدلة فمزودة ببطاريات تكفي لقطع 300 كلم.

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وصمّم القارب ليحمل 8 أشخاص، وصنع هيكله الأساسي من خليط خاص من مركبات الفينيل والألياف الزجاجية المتينة خفيفة الوزن، أما أرضيته فاكتست بطبقة من الخشب المعالج المقاوم للمياه.

المصدر: لايف.رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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