للمرة الثانية.. أحدث مدمرة أمريكية تعاني من عطل كبير!

ذكر موقع "USNI" أن مدمرة ثانية من سلسلة سفن "Zumwalt" الحديثة التابعة للبحرية الأمريكية تعاني من أعطال جدية.

وأوضح الموقع أن العطل أصاب هذه المرة مدمرة "Michael Monsoor" الشبح الحديثة التابعة للأسطول الأمريكي، ما سيضطر الخبراء لإخراجها من الخدمة ونقلها إلى حوض خاص للسفن لإصلاحها.

ويبدو أن العطل أصاب أحد التوربينات المولدة للطاقة في السفينة، والتي تولد ما يعادل 40 ميغاواطا ضرورية لعمل جميع المكونات الأساسية في المدمرة، ولاستبدال هذا التوربين، قد يضطر الخبراء إلى فك وحدة الطاقة كاملة في المركبة.

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وبهذا، أصبحت "Michael Monsoor" ثاني مدمرة شبح تابعة للبحرية الأمريكية تخرج عن الخدمة لفترة طويلة بسبب خلل في تصميمها، فعام 2017 توقفت مدمرة أخرى من سلسلة "Zumwalt" عن الخدمة لفترة بسبب خلل في أنظمتها الكهربائية.

المصدر: لايف. رو