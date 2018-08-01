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البطريق الملكي مهدد بالانقراض!

العلوم والتكنولوجيا

البطريق الملكي مهدد بالانقراض!
DanitaDelimont.com-© DanitaDelimont.com
البطريق الملكي
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وجد علماء فرنسيون من مركز شيز للبحوث البيولوجية انخفاضا كبيرا (90%) في أعداد طيور البطريق الملكية في مستعمرة كوشون.

وبلغ عدد طيور البطريق الملكية، في جزيرة كوشون التابعة لأرخبيل كروزيت في المحيط الهندي، حوالي 2 مليون طائر في ثمانينيات القرن العشرين.

Arco Images GmbH-© Therin-Weise
البطريق الملكي

وتوصل العلماء إلى هذه الحقيقة بعد أن قارنوا الصور الملتقطة بواسطة الطائرات المروحية لمستعمرة البطاريق في ستينيات وتسعينيات القرن الماضي، مع صور الأقمار الاصطناعية المأخوذة في أعوام 2005 و2015-2017.

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فتبين أن أعداد طائر البطريق الملكي انخفضت بشدة حتى وصلت إلى 60 ألف طائر فقط.

كما أن العلماء لم يشهدوا أي تغير مماثل على جزر الأرخبيل الأخرى، ما دفعهم إلى الاستنتاج أن هذه التغيرات الكارثية في أعداد طيور البطريق حصلت فقط على هذه الجزيرة لأسباب تتعلق بعوامل خاصة أثرت عليها.

ويعتبر البطريق الملكي (Royal Penguin) من أنواع البطاريق الجميلة في العالم، والتي تعيش على الجزر القريبة من القطب الجنوبي. وصنفه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنه من أنواع الطيور المهددة بالانقراض.

المصدر: إزفيستيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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