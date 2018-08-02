الكشف عن أسباب ظهور الإنسان المعاصر

وجد علماء معهد ماكس بلانك الألماني وجامعة ميتشيغان الأمريكية أن النوع المعاصر من البشر، يتميز بخصائص فريدة لاستيعاب مختلف الأمور البيئية.

وسهلت هذه الخصائص عليه منافسة بقية أنواع البشر قبل 50-80 ألف سنة، وضمنت للإنسان العاقل البقاء على قيد الحياة، بحسب موقع Phys.org.

ويضم الإنسان العاقل (هومو): البشر البدائيين، والإنسان المنتصب (Homo erectus) و(Homo floresiensis) وغيرهم. ومن المعروف أن الإنسان المنتصب غادر إفريقيا قبل حوالي مليون سنة وانتقل إلى أوروبا. وكان يعتقد بأن (Homo erectus) و(Homo floresiensis) عاشا في الغابات الاستوائية في جنوب شرق آسيا بين 50-100 ألف سنة ومليون سنة مضت.

إقرأ المزيد

ولكن الباحثين توصلوا إلى أن الناس القدماء كانوا يفضلون العيش والاستقرار في الغابات والمروج في أوراسيا. في حين فضل الإنسان العاقل العيش في الأماكن المرتفعة. وقبل حوالي 45 ألف سنة، نزح الإنسان المعاصر إلى المناطق الاستوائية في آسيا وميلانيزيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، واستعمر المناطق القطبية والصحارى وتكيف للعيش في المرتفعات الجبلية.

أي أن الإنسان العاقل يتميز عن بقية الأنواع من جنس (هومو) بكونه أخصائي عام، أي قادر على تكوين مجموعات متكيفة لمختلف الظروف الحياتية. هذه القدرة قد تكون ناتجة من التعاون مع ناس ليست له معهم صلة قرابة، تبادلوا فيما بينهم الموارد والمواد الغذائية، ما سمح لهم بطرد البشر البدائيين والقدماء.

المصدر: لينتا. رو